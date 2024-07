Em nome do governo, Mailza reafirma ao Unicef o compromisso do Acre com a infância

A vice-governadora e também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, recebeu nesta segunda-feira, 22, representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

No encontro, realizado no Palácio Rio Branco, a chefe do escritório do Unicef no Acre, Amazonas e Rondônia – com base em Manaus-, Débora Nandja, informou que dos 22 municípios acreanos, 13 já aderiram ao Selo Unicef, iniciativa voltada para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Para a vice-governadora, o encontro foi um momento importante entre o Unicef e o governo do Estado. “Estamos prontos para colaborar com o desenvolvimento de nossas crianças e nossos adolescentes, que inclusive tem sido uma bandeira da nossa gestão e essa parceria vai melhorar as ações e os resultados. Fiquei muito feliz com providências que a equipe está tomando em relação aos cuidados com a nossa água, oferecendo uma água de qualidade com serviço de saneamento e ações de proteção às nossas crianças e adolescentes. Estamos prontos de portas para fortalecer essas parcerias já consolidadas”, reafirmou.

Debora agradeceu o apoio do Estado, e informou que os técnicos irão a Tarauacá aonde é executado o Projeto de Preservação Florestal Samauma, que tem foco para a captação de crédito de carbono. A equipe vai averiguar, no local, quais os impactos positivos o projeto está gerando na vida da comunidade que lá reside.

“Estamos à disposição para formação de oportunidades das gerações, com destaque especial para crianças e adolescentes. Nós acreditamos muito em melhorar a qualidade de vida de quem mora na região e isso passa pela inclusão do jovens, proteção e geração de renda”, destacou a representante do Unicef.

O oficial de Água e Saneamento do Unicef, Rodrigo Rezende, informou que uma parceria com a Defesa Civil Estadual, está sendo articulada, para minimizar os efeitos da seca, baseado no Plano de Contingência do Governo do Estado.

Estavam presentes também o Oficial em Nível Nacional para Mudanças Climáticas, Danilo Moura, e a Oficial de Parcerias em Nível Nacional, Priscila Costa, ambos do Unicef.