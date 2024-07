Acre registra 65 colisões de veículos em poste de energia só neste ano

65 colisões em postes de janeiro a junho de 2024. Essa é conta realizada pela Energisa que contabiliza a quantidade de colisões que afetaram a rede elétrica no Acre. Essas ocorrências resultaram em 75 postes substituídos e afetaram o fornecimento de mais de 14,3 mil clientes nesse período. O registro desse tipo de ocorrência no primeiro semestre é o maior em toda a história do estado.

Além do dado, o que chama ainda mais a atenção é que a concessionária de energia elenca os postes que tiveram que ser substituídos por mais de uma vez somente este ano. Como é o caso do poste situado na via principal do bairro Canaã, em Rio Branco.

De acordo com coordenador da Energisa, Ruy de Albuquerque, um abalroamento, como é tecnicamente denominada a colisão de veículos em postes, pode gerar risco à vida e a interrupção de energia elétrica, inclusive em áreas com atividades essenciais, além de comprometer o trânsito e acarretar custos de manutenção ao responsável pelo acidente, conforme prevê regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Quando um acidente acontece, a substituição de um poste pode levar entre 4 e 8 horas, aproximadamente, a depender da localidade e acesso, tipo e quantidade de estruturas e equipamentos danificados. O custo médio desse tipo de manutenção pode chegar na ordem de R$ 10 mil.

Na última semana, uma colisão derrubou dois postes na via principal do bairro Universitário em Rio Branco. Essa ocorrência afetou mais 1,8 mil clientes. Em pouco tempo, mais de 90% deles tiveram o fornecimento restabelecido.

Existem várias formas de reduzir o tempo de atendimento de um abalroamento. A Energisa investe continuamente na automação da rede elétrica para reduzir o número de clientes atingidos em situações como esta. “Contamos com um Centro de Operação Integrado moderno que possibilita esse monitoramento 24 horas por dia e quando a situação permite, realiza manobras telecomandadas, de forma remota, para restabelecer a energia elétrica com segurança e agilidade”, explicou o coordenador.

Além disso, a Energisa dispõe de equipamentos como o estabilizador de postes ou o poste telescópico. “Com esses equipamentos e uma equipe treinada é possível, em alguns casos, restabelecer o fornecimento de energia em menos tempo com segurança tanto para as equipes como para os clientes”, detalhou Ruy.

Vale ressaltar, que nesses casos queda de postes e fios partidos, os clientes devem manter distância do local e registrar ocorrência nos canais oficiais da Energisa.

