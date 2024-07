Mulher compra air fryer on-line e recebe réptil vivo no pacote; confira o vídeo

Dois reais ou um presente misterioso? Uma mulher levou um susto na entrega de uma air fryer que comprou na internet. Sofía Serrano, de Medelín, na Colômbia, ao abrir e desembrulhar a embalagem do pedido se deparou com um réptil vivo junto com a fritadeira.

Veja vídeo:

A colombiana usou as redes sociais para contar o caso e cobrar uma solução. Em vídeo, ela explica que a air fryer foi entregue com um “companheiro”.

O pedido foi feito na Amazon, há algum tempo, numa entrega que saiu dos Estados Unidos para a Colômbia. O produto foi entregue em caixa e saco totalmente lacrados.

A encomenda chegou na porta da casa de Sofía que abriu o pedido imediatamente. A colombiana estava acompanhada de outras três mulheres, que só perceberam o lagarto após recolher as embalagens da entrega.

Após o susto, as mulheres transferiram o animal para um balde e lhe deram água. Elas ligaram para clínicas e centros para que o réptil fosse resgatado corretamente.

No X (antigo Twitter), Sofía disse que entrou em contato com a Amazon para explicar o ocorrido e obter uma solução. A resposta da empresa foi que a mulher poderia devolver o produto e o dinheiro seria estornado.

“Já sabemos que a responsabilidade foi da Amazon, pois o réptil foi colocado no saco onde foi embalada a airfryer. A Amazon não quer se responsabilizar e a situação é gravíssima, já que um animal estranho pode gerar implicações à saúde”, disse Sofía.