Deracre tem 1a mulher na presidência após 60 anos de criação

O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 7, a troca do titular do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

O cargo de presidente do Deracre, que era ocupado por Sócrates José Guimarães, a partir de hoje, passa a ser de responsabilidade de Orlanilda Ximenes Muniz, conhecida como Sula.

Natural de Feijó, Sula, especialista em Gestão Pública, é a primeira mulher a conduzir o órgão. Com reconhecimento pelo trabalho de 10 anos, ascendeu na hierarquia do órgão e desempenhou funções no órgão, como: secretária, na diretoria de Ramais; chefe de gabinete da Presidência, e diretora de Expansão e Planejamento.

Enquanto diretora, Sula apresentou mais de 30 projetos de infraestrutura aos parlamentares da bancada federal acreana. Somaram-se mais de R$ 167 milhões em recursos financeiros, decorrentes de emendas parlamentares federais, para investimentos em obras de infraestrutura no Acre.

Dentre as obras apresentadas, o Deracre conseguiu captar: mais R$ 35 milhões para continuidade da Ponte da Sibéria, em Xapuri; R$ 24 milhões para o viaduto do Bairro Corrente; R$ 47 milhões em 50 pontes de concreto nos ramais; R$ 18 milhões para a restauração do segundo trecho da AC-405; e R$ 43 milhões assegurados para melhorias nos ramais do Acre.