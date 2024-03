Bafômetro: quando o motorista comete infração gravíssima e quando se trata de crime de trânsito?

O teste do bafômetro é indispensável para garantir que os motoristas não estão sob influência de bebida alcoólica no momento da condução, afinal, álcool e trânsito podem ser uma combinação fatal.

No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre as penalidades atribuídas ao bafômetro, como por exemplo, quando resulta em multa, crime de trânsito e afins.

Quais são as penalidades do teste do bafômetro?

Infração gravíssima

Multa de R$ 2.934,70

Processo de suspensão da carteira de habilitação

Isto é toda e qualquer situação cuja o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro expelido enquadra-se como uma infração gravíssima.

Além disso, é possível que a pena seja aplicada do dobro. Isso acontece quando há reincidência da infração no período de 12 meses.

Nesse caso, a multa vai para R$ 5.869,40, assim como a cassação da CNH.

O que acontece se recusar o teste do bafômetro?

Nesse caso, as penalidades atribuídas à recusa ao bafômetro são as mesmas mencionadas anteriormente. Ou seja:

Infração gravíssima

Multa de R$ 2.934,70

Processo de suspensão da carteira de habilitação

Problemas no bafômetro resulta em crime de trânsito?

Depende. Essa é uma situação mais complexa, mas pode sim acontecer. Para melhor entender, vamos relembrar as menções anteriores que apontam que:

Índice de até 0,33 mg de álcool por litro expelido – infração gravíssima Recusa ao bafômetro – infração gravíssima

Assim, é quando o motorista é flagrado em casos de embriaguez ao volante que ocorre a configuração de crime de trânsito.

Para isso, o índice apresentado no teste deve ser acima de 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido. Logo, as penalidades incluem:

Se condenado, o motorista deverá arcar com a multa e a suspensão da CNH

Seis meses a três anos de prisão

Há como burlar o teste do bafômetro?

Não! As autoridades de trânsito deixam claro que não há como burlar o resultado do teste do bafômetro, seja com pastilhas, chicletes, enxaguante bucal e afins.

Além disso, é importante deixar claro que não adianta apresentar justificativas como a ingestão de alimentos com licor e afins, visto que o teste também é capaz de identificar a diferença.

Por fim, a transparência é essencial para evitar maiores problemas.

Fonte: Terra via Garagem360