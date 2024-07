VÍDEO: Partida de futebol amador termina em confusão generalizada; confira

Uma partida de futebol amador terminou em uma confusão generalizada na zona rural da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, no último domingo (21). O duelo entre as equipes de Umburanas x Lages ficou marcado por diversos atos de violência entre jogadores e torcedores.

De acordo com informações obtidas pelo BNews, a equipe de Lages estava vencendo o jogo e cometeu uma falta de ataque, o goleiro defendeu a bola e o objeto teria saído para fora de um dos lados do campo, quando um jogador da mesma equipe chutou a bola para dentro do matagal próximo ao campo do duelo.

A ação do atleta da equipe de Lages desencadeou uma enorme selvageria, os jogadores do Umburanas partiram para cima do jogador em questão, e a torcida resolveu entrar na briga, que acabou sendo uma confusão generalizada, com socos e chutes.

Fonte: BNEWS