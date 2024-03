Após 2a cota histórica, Rio Acre baixa 19 centímetros em 24 horas na capital

Após registrar a segunda maior enchente desde 1971, quando os níveis dos rios acreanos passaram a ser monitorados, o Rio Acre, na capital, começou a dar sinais de vazante nesta quinta-feira, 7. Em 24 horas, ele baixou 19 centímetros. Às 9h de quarta-feira, 6, o manancial atingiu 17,89 metros, sendo a segunda maior cota registrada. Já às 9h desta quinta, o manancial registra 17,70 metros.

Em Rio Branco, o nível do Rio Acre permanece acima dos 17 metros desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em toda a extensão da Bacia do Rio Acre a situação é de vazante, exceto em Porto Acre. Já no Juruá, os rios ainda continuam subindo lentamente.

“Desde Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Capixaba e em Rio Branco o rio baixou bastante em relação a cota máxima, que foi, até agora, de 17,89 metros. Nas outras Bacias, os rios continuam baixando também, mas em Cruzeiro do Sul sobe lentamente, o que está sendo acompanhado pela Defesa Civil na cidade que é bem estruturada”, destacou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

Ele alerta que março e abril ainda são considerados meses de muita precipitação pluviométrica e que os órgãos de Proteção e Defesa seguem fazendo o monitoramento constantemente.

“A gente tem histórico de muitas chuvas ainda nestes dois meses e até mesmo de inundações. A gente continua com toda a estrutura do sistema estadual de prontidão, caso retorne e volte a subir os rios em alguma cidade ou até mesmo por inundações de igarapés”, explicou.

O coordenador destaca ainda que as previsões apontam que com exceção do Juruá, as demais Bacias do estado devem ficar oscilando, mas sem causar muitos transtornos à população.

“As previsões ainda são de chuvas até o mês de abril aqui no nosso estado. Os órgãos estaduais continuam em monitoramento, em apoio imediato nas ações humanitárias, ações de restabelecimento e apoio às prefeituras dessas cidades atingidas”, enfatizou.

Com relação às chuvas, os órgãos continuam em alerta. Nos últimos sete dias, segundo a Defesa Civil, choveu mais de 140 milímetros. “A previsão das próximas 24 horas, conforme a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é de aproximadamente 50 milímetros de chuvas. Então, a gente continua monitorando, principalmente aqui a bacia dos igarapés, para acompanhar a possibilidade de enxurradas. No mês de março, a previsão de chuvas é entre 30 e 50 milímetros na capital nos próximos sete dias, e a gente fica fazendo esse acompanhamento, ver se essa

Desde que os rios do estado apresentaram elevação, o governo do Acre tem se tornado presente em todas as regionais com equipes coordenadas por secretários e presidentes de autarquias. A medida foi uma forma de o governo estar mais próximo das prefeituras e agilizar o apoio às famílias atingidas.

Em todo o Acre, a Defesa Civil contabiliza mais de 120 mil pessoas atingidas com a cheia dos rios. Para todos os estados, foram enviadas toneladas de alimentos e também medicamentos, kits de limpeza e higiene e outros suprimentos.

Só para Terras Indígenas em Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, foram levadas 48 toneladas de alimentos por meio da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi).

O Acre está com 19 cidades em emergência, sendo que em 17 há o reconhecimento do governo federal, que já enviou mais de R$ 24 milhões de recursos para ajuda humanitária.

Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Waldez Goés e Marina Silva, estiveram no Acre na segunda-feira, 4, para ver a situação das cidades atingidas pela cheia e reforçar o apoio da União tanto nas etapas de assistência, como de recuperação.

Com decreto assinado pelo governador Gladson Cameli e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 6, o governo do Acre autorizou a antecipação do pagamento do adicional de férias e de 50% da gratificação natalina aos servidores públicos diretamente afetados pelas enchentes dos rios e igarapés.

Com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) nas 14 cidades mais críticas, há 102 abrigos públicos atendendo 10.333 pessoas desabrigadas. Ainda há 18.5222 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 19.694 pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.previsão vai se concretizar ou não.”