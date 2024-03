Vídeo: Motorista é baleado após discutir com pedestre: “Morri, morri”

Um homem foi baleado após discutir com um pedestre em Nova Parnamirim, bairro da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. O momento foi registrado por uma câmera de vídeo acoplada no carro da vítima e mostra a reação exata do motorista, que fez um pedido para a filha após ser atingido pelos tiros: “Estude, filha, estude”.

O homem segue internado e o quadro é estável, de acordo com informações do RNTV. Ninguém foi preso e o caso foi registrado na polícia como tentativa de homicídio.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro passa por uma rua e para, após um homem de camiseta preta surgir na frente dele falando ao celular. O motorista chega a pedir que o jovem preste atenção no caminho. “O doido réi [sic] andando devagarzinho aí, não fala”, disse ainda.

Um pouco depois, o carro manobra e o homem volta a aparecer, afirmando que o carro teria encostado na perna dele — o que as imagens mostram que não ocorreu. Então o motorista rebate a acusação: “Eu bati em tu? Onde que eu bati em tu? Está pirando, é? Eu bati em tu onde? Está pensando que aqui tem algum menino, é, meu irmão?”.

Na sequência, o homem de camiseta preta volta aparecer e abre fogo: são 10 tiros contra o carro, na direção do motorista. É possível ouvir o desespero da família quando ele é atingido e os pedidos dele.

“Morri, morri. Estude filha, pelo amor de Deus. Este cara já queria me matar”, gritou o homem diversas vezes enquanto um bebê chorava ao fundo.

Veja o vídeo:

Fonte: Metrópoles