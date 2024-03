Homem engole 39 moedas e 37 imãs para absorver zinco e treinar melhor

Médicos dispuseram as moedas e imãs que encontraram dentro do corpo do paciente

Um homem procurou a urgência do Hospital Sir Ganga Ram em 16 de fevereiro após engolir 39 moedas e 37 imãs. O paciente, que sofria de uma doença psiquiátrica, teria engolido as moedas e os ímãs.

O paciente disse que havia engolido os objetos para que eles se depositassem em seu intestino e liberassem aos poucos doses de zinco para que ele tivesse melhores resultados na academia.

Segundo a mídia indiana, o paciente foi levado por seus familiares ao pronto-socorro após apresentar vômitos e dores abdominais por mais de 20 dias. O paciente também estava perdendo peso por não se alimentar.

Os familiares do paciente que alertaram que ele estava engolindo moedas de propósito e levaram uma radiografia do abdômen dele, mostrando várias áreas bloqueadas do intestino dele.

O paciente foi levado para uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, os médicos perceberam que o efeito magnético dos imãs havia atraído partes diferentes do intestino, o que estava pressionando as paredes do órgão. Havia ainda algumas moedas e imãs no estômago dele.

Ao todo, a equipe médica coletou 39 moedas (de 1, 2 e 5 rúpias) e 37 ímãs em formatos de coração, de estrela, triangulares e esféricos. O paciente se recuperou bem da cirurgia e recebeu alta médica sete dias depois.

E zinco ajuda?

Engolir moedas e imãs não é nada saudável, lógico. A melhor fonte deste nutriente está na alimentação, com proteínas como carne, ovos, leguminosas e gema de ovo.

De fato, o zinco pode ter um impacto nos treinamentos. Além de contribuir na cicatrização e na firmeza da pele, ele colabora para a produção de testosterona, o hormônio com ação anabólica que dá energia para a musculação e também leva ao aumento da força física e à redução da gordura corporal.

Nem todo zinco, porém, se transforma em testosterona e suplementar este nutriente quando ele não é necessário pode levar a um excesso deste nutriente. Este distúrbio nutricional pode levar as pessoas a ter náuseas, vômitos e diarreia.

Fonte: Metrópoles