Gladson Cameli cria Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer

Em um movimento significativo para o fortalecimento do esporte no Acre, o governador Gladson Cameli assinou na tarde desta quinta-feira, 25, o decreto que institui a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A nova secretaria, que deixa de ser vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), terá como objetivo principal promover o desenvolvimento de políticas públicas específicas para o setor esportivo. Ney Amorim, que já vinha atuando na área, continua no comando da pasta, também nomeado pelo governador agora como secretário.

“A criação da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer é um marco no nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte no Acre. Queremos oferecer mais apoio e infraestrutura para nossos atletas e promover o esporte em todas as suas modalidades. Juntos, faremos do Acre um exemplo de gestão e talento esportivo”, destacou o governador Gladson Cameli.

Ney Amorim expressou sua gratidão ao governador pela confiança depositada e destacou o aumento da responsabilidade com a criação da nova secretaria. “O governador já havia manifestado seu desejo de criar uma secretaria de Estado exclusiva para o esporte. A gratidão é imensa, e a responsabilidade aumenta”, afirmou Amorim. Ele ressaltou que, apesar dos desafios, a equipe está determinada a elevar o esporte acreano a um novo patamar.

Desde que assumiu a responsabilidade pelo esporte no estado, Ney Amorim e sua equipe têm trabalhado intensamente para proporcionar melhores condições aos atletas locais. “Levamos vários atletas para disputar campeonatos nacionais e internacionais, e os resultados foram extremamente positivos, com medalhas de ouro tanto em competições paralímpicas quanto em outras modalidades”, destacou o secretário.

Entre os projetos em andamento, Amorim mencionou a realização da Super Taça de Futebol Acreano, que reuniu 600 atletas e atraiu mais de 5 mil espectadores. Ele também destacou a Super Taça de Futsal e o empenho na reforma da Arena da Floresta, que está prestes a ser concluída. “Estamos trabalhando intensamente para entregar a nossa população um espaço renovado, pronto para grandes eventos e com condições adequadas para nossos atletas”, afirmou.

O decreto que estabelece a SEEL detalha suas atribuições, incluindo o planejamento, implementação e supervisão de políticas públicas e planos na área de esportes e lazer, além de promover o intercâmbio desportivo em nível estadual, nacional e internacional. A nova secretaria também terá a responsabilidade de coordenar ações com outros órgãos e entidades governamentais e não governamentais para garantir a efetividade das políticas esportivas.

Com a criação da SEEL, o governo do Acre reforça seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no estado, oferecendo melhores condições e suporte aos atletas e promovendo eventos que incentivam a prática esportiva entre a população. Ney Amorim expressa otimismo e determinação: “Vamos trabalhar muito para honrar esse desejo do governador e proporcionar aos desportistas do Acre as melhores condições possíveis”.

A expectativa é que a nova secretaria traga um novo impulso ao esporte acreano, consolidando o estado como um celeiro de talentos e um exemplo de gestão esportiva no Brasil.