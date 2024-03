Emergência em saúde pública, rio Acre baixando em Xapuri, milhares ainda desabrigados… atualização das cheias no Acre

Diante da situação de calamidade pública que o Estado do Acre enfrenta com à cheia do rios e igarapés, o governo do Estado vem realizando um trabalho ininterrupto para prestar assistência aos afetados.

Na sexta-feira, 1º, o governo do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto nº 11.419, que estabelece emergência em saúde pública devido as cheias dos reios e volumes das chuvas que atingem 19 municípios do estado.

O Rio Acre continua acima da cota de transbordo e na manhã deste domingo, 3 de março, chegou a 17,63 metros, na capital.

O governador Gladson Cameli, anunciou neste sábado, 2, que uma comitiva composta pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, Waldez Goés e Marina Silva, chega ao acre na segunda-feira, 4, para visitar as áreas atingidas pela cheia do Rio Acre.

Ainda neste sábado, 2, em apoio às pessoas atingidas pelas cheias, o governador entregou donativos incluindo cestas básicas e água a moradores do loteamento Vale do Carandá, em Rio Branco. Com o sistema de esgoto afetado, os moradores do loteamento estão sofrendo com a inundação de ruas e falta de água potável.

Em Xapuri, onde as águas começaram a baixar, os governos estadual e municipal garantem assistência aos moradores afetados pela cheia do Rio Acre. O governo empenhou equipes desde os primeiros sinais de transbordamento do nível do rio e enviou donativos para auxiliar a prefeitura do município na assistência a população.

Com base nos dados de ocorrências disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) nas 13 cidades mais críticas, há 83 abrigos públicos atendendo 9.049 pessoas desabrigadas. Além disso, há 15.826 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos.

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 1.830

Pessoas desalojadas: 1.436

Nº de bairros atingidos: 43

Abrigos: 13

Plácido de Castro (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

Nº de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 210

Pessoas desalojadas: 563

Nº de bairros atingidos: 7

Abrigos: 7

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

Nº de bairros atingidos: 5

Abrigos: 5

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 370

Pessoas desalojadas: 164

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 5

Epitaciolândia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

Nº de bairros atingidos: 6

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 960

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

Nº de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manuel Urbano

Pessoas desabrigadas: 80

Pessoas desalojadas: 16

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 1

Feijó

Pessoas desabrigadas: 52

Pessoas desalojadas: 21

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 1

Segurança do Estado orienta atingidos pela enchente

Em todo o Acre, dois números telefônicos garantem contato direto dos atingidos pela enchente com as autoridades estaduais. São 190, da Polícia Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Por meio dos canais controlados pelo Centro integrado de Comando e Controle Estadual (Cicce), a população pode fazer registros de ocorrência e solicitar atendimentos de urgência e emergência.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs: Os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Previsão para domingo, 3 de março

O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), baseado em dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), informa que o domingo será de tempo abafado em todo o Acre. Muitas nuvens ainda se espalham pelo estado por conta do fluxo de umidade que segue ativo no sul da Amazônia.

Para este domingo, 3, a previsão é de sol entre muita nebulosidade em todo o estado. Entre a tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do estado.

Todos os dados são concentrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) por meio do Cigma, onde funciona a sala de situações e monitoramento ambiental.

Cuidado com a rede elétrica

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.