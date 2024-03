Vídeo: Rafael Cardoso agride e ameaça gerente em bar no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso teria agredido um gerente de um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último dia 26 de fevereiro. João Fernando, de 64 anos, detalhou a situação ao colunista Leo Dias e prestou um boletim de ocorrência contra Cardoso.

De acordo com o documento, Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Ele estaria acompanhado de dois homens e pediu a um garçom, já conhecido do ator, para conhecer o gerente do estabelecimento.

“Eu vou te matar”, teria dito Rafael ao gerente logo após apertar sua mão. João Fernando deu as costas ao ator, acreditando se tratar de uma brincadeira e teria levado um soco na nuca.

Rafael ainda teria pisado na barriga do gerente: “Eu fiz uma cirurgia tem três meses, de Hérnia Ignal, nem na academia eu posso ir, não posso fazer esforço, nem mesmo subir escada. Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia.”

“Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo. Eu peguei o pé dele e veio o segurança do condomínio e os garçons pra tirar, com ‘deixa disso’, mas ele não parava”, completou o gerente.

A vítima ainda estava no chão e um motoboy agarrou Rafael — que estava completamente transtornado, segundo o gerente. “[Rafael] Deu um soco na cabeça dele, mas o rapaz tava de capacete e conseguiu escapar. Eu corri pra rua como se fosse atravessar a rua, quase fui atropelado. Nisso, o cara fugiu”, finalizou.

O gerente garante que não conhecia Rafael, e alegou que o ator parecia alcoolizado no momento da confusão. Vídeo divulgado por Leo Dias mostra trechos da confusão.

Assista:

Fonte: Metrópoles