Vereador é surpreendido por mordida de burro na calçada; câmera registrou

Um vereador da cidade de São Manoel do Paraná (PR) foi surpreendido com o ataque de um burro, enquanto caminhava pela calçada da principal avenida da cidade. Renato de Vicente (PSD), de 38 anos, foi atacado no peito.

“Ele me mordeu e puxo. Acho que isso agravou o ferimento. […] Mal consegui respirar pela dor”, contou, em entrevista ao Terra.

O caso aconteceu na manhã deste sábado, 2, e câmeras de segurança registraram o momento. No vídeo obtido pelo vereador, é possível vê-lo caminhando pela calçada da Avenida Indianopolis e cumprimentando algumas pessoas. Já o animal que o atacou estava parado preso a uma carroça, atrás de uma árvore. Por mais que a carroça estivesse na rua, o burro estava em cima da calçada, com a cabeça próxima aos pedestres.

Ao se aproximar do animal, Renato foi surpreendido com uma mordida no peito, e com isso seu corpo foi puxado em direção à carroça. No mesmo instante do acidente, uma criança passava com uma mulher ao lado do vereador, do outro lado da calçada.

Veja vídeo do momento:

