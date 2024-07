Garoto enche o prato com sushi, não gosta do sabor e é obrigado pela mãe a comer tudo; veja vídeo

Um garoto viralizou na internet depois que a sua primeira vez comendo sushi foi exposta pela irmã nas redes sociais. No registro, que foi compartilhado na semana passada, Emile Andrade conta que o irmão encheu o prato com a comida japonesa. No entanto, quando foi provar, acabou não gostando do sabor.

Em razão disso, para evitar desperdícios, a mãe fez ele comer toda a iguaria. “POV: seu irmão foi comer sushi pela primeira vez sem saber se ia gostar, encheu o prato e sua mãe fez ele comer”, escreveu a jovem.

No TikTok, o vídeo já possui mais de 1 milhão de reproduções. Nos comentários, algumas pessoas acharam a situação engraçada, enquanto outras fizeram críticas. “Enquanto ele chora para não comer, eu choro querendo”, disse uma internauta. “Mãe raiz”, opinou outra. “A expressão dele não é de brincadeira, é de pavor. Eu realmente não consigo achar graça”, afirmou uma terceira.

Assista:

