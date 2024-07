Cantora gospel dá à luz segunda filha após revelar que câncer se espalhou; vídeo

Nasceu nesta quarta-feira, 24/07, a segunda filha da cantora gospel Camila Campos, fruto do relacionamento com o jogador Leo Zagueiro. Nas redes sociais, a mamãe publicou o vídeo do caminho percorrido entre o quarto e a sala de parto, cercado por familiares e amigos.

Já a confirmação do nascimento foi feita pelo papai, que repostou uma foto em que a pequena aparece recebendo os cuidados médicos. “Nasceu o milagre. Quarto e último elo. Gerando nosso milagre, fruto da promessa nasceu”, dizia a legenda. Vale lembrar que o casal tem outra filha, a Bela.

Nesta semana, Camila Campos, que foi diagnosticada com câncer, revelou que o tumor se espalhou e foi parar nos ossos. “Não, não eh um novo corte de cabelo! Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos”, disse ao aparecer com cabelos curtos.

Veja os registros do nascimento de Sofia!