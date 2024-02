Jornalista revela processo por trabalho insalubre nos bastidores do Big Brother Brasil

Neste domingo, 25, o programa Geral do Povo (RedeTV!), estreou o quadro “Caldeirão da Fofoca”, que contou com a participação de Leão Lobo. Entre os assuntos discutidos no programa, o jornalista revelou uma ação de ex-funcionários do Big Brother Brasil (Globo), que teriam denunciado condições precárias de trabalho nos bastidores do reality.

Quem teria começado com a ação seria um ex-cameraman do programa, chamado Washington Santos. Depois dele, vários outros teriam se juntado à causa. Segundo Leão, eles alegam que por trás do belo cenário da casa mais vigiada do Brasil, existe um ambiente caótico de trabalho, com fios desencapados, água parada, ratos e insetos.

“Um rapaz chamado Washington Santos, que foi um cameraman, ele entrou com uma ação contra a Globo por causa disso, por trabalho insalubre. E parece que estão ganhando, porque depois dele entraram mais cinco e depois mais quatro… Aí cada um que vai saindo do BBB, que trabalha uma vez lá, vira denúncia coletiva.”, explicou Leão Lobo.

Até o momento, a emissora ainda não se posicionou sobre o assunto.

Fonte: IstoÉ via Glow News