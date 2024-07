VÍDEO: Mulher se irrita com atitude e agride criança após toque de campainha

Aparentemente realizada em tom de brincadeira, a atitude de uma criança irritou uma mulher, no bairro São Lourenço, em Anápolis (GO). Após a menina tocar a campainha de uma casa e correr, uma mulher a agrediu com tapas na cabeça. O caso ocorreu na última quarta-feira (17), mas as imagens viralizaram recentemente.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a situação. Por meio do vídeo, é possível ver que a criança foi derrubada no chão e teve a cabeça batida no asfalto. Ela também levou vários chutes.

Assista:

Fonte: BNEWS