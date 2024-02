A mudança de Thor Batista: de playboy bilionário a pai de família

O empresário Thor Batista, filho de Eike Batista e de Luma de Oliveira, celebrou na última quinta-feira, 22, o primeiro mês de nascimento do filho, que recebeu o mesmo nome do pai.

O momento, porém, ganhou as manchetes quando os internautas ficaram um tanto surpresos com a mudança dele, que tem 32 anos e coleciona polêmicas.

O bebê, primeiro neto de Eike e Luma, é filho de Thor com a modelo gaúcha Lunara Campos.

“Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II!!! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!”, escreveu ela nas redes sociais. Thor II nasceu no dia 18 de janeiro. “Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo, mas muito feliz!”, escreveu a modelo nas redes sociais.

Nas fotos da festa organizada pelo casal, que viralizaram no último fim de semana, muitos internautas ficaram surpresos com a aparência do empresário.

Os comentários seguiram no X, antigo Twitter. “Meu Deus do céu ele só tem 32 anos????”, questionou uma. “Me pergunto o que a vida fez com o Thor Batista pra que ele ficasse assim aos 32 anos de idade”, escreveu outra. “Não sei o que me choca mais, se é o Thor Batista ter envelhecido 20 anos em 5, ou ter colocado o nome do filho dele de Thor segundo”, disse um terceiro.

Polêmicas de Thor Batista

Poucos anos atrás, Thor, solteiro, era conhecido por esbanjar altas somas de dinheiro em boates, dirigir carros de luxo e se envolver em polêmicas.

Ele atropelou e matou o ajudante de caminhoneiro Wanderson Pereira dos Santos, em março de 2012, quando o ciclista cruzava a Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura do distrito de Xerém, em Duque de Caxias (RJ).

Em 2013, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Eike e Thor pagassem uma multa de R$ 500 mil à família de Santos. No entanto, dois anos depois, o empresário foi absolvido pela Justiça fluminense. Os desembargadores julgaram um recurso da defesa de Thor e consideraram que as provas da acusação eram duvidosas.

Ele chegou a estampar o site da revista Forbes, em uma lista de escândalos mundiais de bilionários por causa do acidente. À época, a publicação chamou o rapaz de “playboy filho da então 7ª pessoa mais rica do planeta”.

Ele também teve uma Ferrari apreendida pelo Detran-RJ, em 2012, por andar sem a placa dianteira do veículo, além de assumr o uso de anabolizantes, em 2014, durante uma entrevista ao jornal Extra. À época, com 105 kg e 1,90 m de altura, ele chamava a atenção do público devido à forma física.

