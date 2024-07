Homem engole ponta de broca no dentista e objeto vai parar no apêndice; entenda

As brocas odontológicas, utilizadas com motores de baixa e alta rotação, promovem cortes e desgastes para modelar restaurações e remover tecidos cariados dos dentes. Um desses acessórios se perdeu no corpo de um homem após ele passar por um procedimento odontológico.

O maquinista de trem Scott Pearson, de 34 anos, sentiu algo atingir sua traqueia enquanto estava na cadeira do dentista, passando pela substituição de uma obturação. O britânico tentou tossir, mas a broca de 2 cm já havia deslizado pelo esôfago.

A equipe recomendou que ele fizesse um raio-x, que constatou que o acessório tinha parado em seu sistema digestivo, e não em seus pulmões. Os médicos garantiram que ele não corria nenhum risco, e o objeto provavelmente sairia do corpo nas fezes.

A broca foi parar no apêndice

Scott ficou preocupado com a possibilidade de a broca perfurar seus órgãos e insistiu em fazer um novo exame, que só foi realizado nove semanas após sua ida ao dentista. Foi aí que os médicos encontraram a broca alojada em seu apêndice, como ele suspeitava. Foi necessário realizar uma apendicectomia de emergência.

“Fiquei preocupado que fosse algo afiado e pudesse perfurar meu intestino, então não sabia se deveria dirigir um trem cheio de pessoas. Seria uma questão de tempo até que isso causasse um grande problema, como a ruptura do meu apêndice. Foi algo traumático”, declarou Scott em entrevista ao portal The Sun.

O homem recebeu 16,5 mil euros de indenização do consultório odontológico em um acordo extrajudicial.