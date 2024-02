PF oferece até R$ 30 mil por informações sobre acreanos fugitivos

A Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Norte anunciou neste sábado (24) uma recompensa para quem tiver informações sobre os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró , Rogério Mendonça e Deibson Nascimento.

O valor pago por informações a respeito do paradeiro dos fugitivos quem levem à captura deles é de R$ 15 mil por preso, podendo alcançar R$ 30 mil no caso de informações que levem a PF a encontrar ambos os fugitivos. Segundo a PF, o valor será pago com verba federal.Neste sábado, as buscas pelos criminosos atingem o 11º dia. Desde sexta-feira, a força-tarefa está focada na região de Baraúna, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos foragidos pode entrar em contato das seguintes formas:

ligar para o Disque-Denúncia, através do telefone 181;

entrar em contato pelo WhatsApp através do número (84) 98132-6057;

enviar e-mail para [email protected];

acessar o app Segurança Cidadã, do governo do RN.