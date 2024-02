Acreanos comemoram primeira competição paralímpica oficial no estado

A cidade de Rio Branco recebeu na manhã nublada deste sábado, 24, a primeira competição oficial realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A etapa de abertura do Meeting Paralímpico Loterias Caixa reuniu aproximadamente 80 atletas com deficiência na pista de atletismo e na piscina de 25m da Escola do Sesi, na capital acreana.

Rio Branco foi escolhido como um dos pontos de partida do calendário de eventos esportivos do CPB em 2024. Do outro lado do país, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também foi realizada a etapa gaúcha do Meeting Paralímpico Loterias Caixa.

“O tempo está ótimo, sem aquele calor, acho que fui bem, e, para mim, foi maravilhoso competir aqui em Rio Branco, porque não tive que passar por aquela dificuldade de conseguir passagens para viajar para outros estados. Aqui foi mais fácil de competir, mais perto de casa”, comemorou Gigliane Paiva, atleta da classe T36 do atletismo, para atletas com paralisia cerebral. Ela tem 23 anos e já representa o estado do Acre em competições pelo país. Terminou o ano de 2023 com o terceiro melhor tempo do país nos 200m na classe, com 41s42. Neste sábado, em Rio Branco, ela foi ouro nas três provas que disputou (100m, 200m e 400m). Em março ela deve ir a São Paulo, disputar o Circuito Loterias Caixa de atletismo, na pista do Centro de Treinamento Paralímpico.

“O Comitê Paralímpico Brasileiro continua firme no propósito de seguir suas missões e objetivos e uma delas é levar o esporte paralímpico para todo o país. Em 2024 nós vamos cobrir todos os estados do país e começamos com um local inédito, em Rio Branco, no Acre. Esta etapa está sendo fantástica, com a integração com crianças, jovens e muita gente que está tendo seu primeiro contato com uma competição oficial”, comentou Paulo Victor Barchi Losinskas, diretor jurídico e de compliance do Comitê Paralímpico Brasileiro, presente ao evento em Rio Branco.

As competições realizadas no Acre tiveram o efeito de etapa regional das Paralimpíadas Escolares, das Paralimpíadas Universitárias e dos Intercentros (competição entre alunos dos Centros de Referência do CPB). São competições que, junto às Paralimpíadas Militares, passam a fazer parte do Meeting em 2024, somando-se as disputas organizadas pela Diretoria de Alto Rendimento (DEAR) nas modalidades atletismo, natação e halterofilismo.

“Vai ficar na história a realização deste evento aqui no Acre, porque nunca havia tido a oportunidade de uma competição oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro, é um momento histórico para o estado do Acre. Acreditamos que a partir de agora teremos outros, e o próximo será ainda melhor do que este, porque o dia já está sendo maravilhoso”, vibrou Clodoaldo Castro, coordenador do centro de referência de Rio Branco.

Os Centros de Referências fazem parte do Plano Estratégico do CPB , elaborado em 2017 e revisitado em 2021, e têm o objetivo de aproveitar espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento.

“O CPB desenvolve o projeto de Centro de Referência Paralímpica aqui no Acre em parceria com a Universidade Federal do Acre. Aqui no Meeting, 90% dos atletas são do Centro de Referência. O acesso das pessoas com deficiência ao esporte está acontecendo por intermédio dos projetos e competições do CPB”, explicou Felipe Barbosa, supervisor da diretoria de desenvolvimento esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Outro destaque no atletismo foi o acreano Lucas Monteiro, de 23 anos, e 2,03m de altura. Ele é atleta da classe T12, para competidores com baixa visão, e é acometido pela Síndrome de Leber, uma doença genética no nervo óptico. Não teve dificuldades em conquistar o ouro no Meeting Paralímpico Loterias Caixa em Rio Branco nas três provas que disputou (100m, 200m e salto em distância), mas disse que pode melhorar ainda mais as marcas.

“Aqui [em Rio Branco] foi tranquilo terminar em primeiro, lá em São Paulo é que o bicho pega, vai ser bom competir lá, até para aprender mais”, comentou Lucas, que antes de perder acuidade visual jogou basquete, futsal e handebol para pessoas sem deficiência.

Em 2024, o Meeting Paralímpico Loterias Caixa irá passar por todas as capitais brasileiras até o mês de junho. Além de ganhar mais sedes, o evento foi ampliado e passou a abrigar mais competições e modalidades.

Além de competições de atletismo, natação e halterofilismo organizadas pela Diretoria de Esportes de Alto Rendimento (DEAR) do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), os Meetings também receberão etapas regionais de competições organizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo (DDE): Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e Intercentros (competição entre alunos dos Centros de Referência do CPB). Com isso, os Meetings passam a abrigar também disputas em três novas modalidades: bocha, tiro com arco e tiro esportivo.

O mês de março começa com as etapas de Porto Velho (RO) e Florianópolis (SC), já no próximo fim de semana. A capital rondoniense terá provas no sábado, 2. Já os catarinenses vão poder acompanhar disputas também no domingo, 3.

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. É idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005. Entre 2021 e 2023, reunia provas de atletismo, natação e halterofilismo, sendo que cada cidade sediava disputas de, pelo menos, uma dessas modalidades.