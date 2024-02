Não esqueça: provas do mega-concurso da Prefeitura de Rio Branco serão em abril

O prefeito Tião Bocalom confirmou detalhes do novo concurso Rio Branco AC e assinou a liberação do edital. O documento pode ser divulgado a qualquer momento.

De acordo com o gestor, serão 1.267 vagas. As carreiras ainda não foram detalhadas, mas, segundo Bocalom, este será o maior concurso público da história de Rio Branco.

O prefeito revelou que o objetivo é suprir várias demandas do município.

“Segundo o corregedor geral, a prefeitura está fazendo o maior concurso público da história, com 1.267 vagas. Eu estou feliz, pois estamos promovendo, inclusive, algumas funções que não existiam. Por exemplo, a questão das máquinas. Nós compramos 44 máquinas até agora e só tinham dois operadores. É nessa linha que a gente está trabalhando”, disse o prefeito.

De acordo com o prefeito, a comissão redobrou a atenção quando à Lei de Responsabilidade Fiscal para cumprir todas as exigências e não comprometer a folha de pagamento.

A Prefeitura de Rio Branco antecipou que as provas do concurso estão previstas para o dia 21 de abril, para que no início de maio o resultado dos exames já possa ser divulgado.

O responsável pela aplicação das provas será o Instituto Verbena/UFG, que já teve o seu contrato assinado.

A banca também receberá as inscrições. Pelo portal do instituto, o candidato realizará o cadastro e acompanhará todos os comunicados do concurso, bem como os editais e resultados.

Secretário Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jhonatan Santiago revelou que serão dois editais. Um deles será específico para as vagas de operadores de máquinas pesadas, máquinas agrícolas e agentes de endemias.

“Serão duas fases. Terá a prova escrita e terá uma prova prática, ou seja, o operador vai ter que ir lá operar e marcar com a comissão que vai estar avaliando e os agentes de saúde e agentes de endemias eles serão submetidos a um teste físico simples que três fases, uma corrida, flexão de braços, abdominal, para testar sua capacidade física”, explicou o secretário.

O secretário adjunto de Educação, Paulo Machado, também esteve presente no evento de lançamento e disse que o concurso poderá suprir uma demanda antiga do município.