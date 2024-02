Jordão está em situação de emergência devido às enchentes e Sesacre envia insumos

O governo do Acre, por meio da Secretária de Estado de Saúde (Sesacre), enviou no sábado, 24, insumos indispensáveis para garantir a continuidade de atendimento aos moradores de Jordão. O município está em Situação de Emergência devido à cheia do Rio Tarauacá, que banha a cidade. Com cerca de 40% da área urbana afetada, até mesmo o hospital de referência no município foi inundado e os pacientes tiveram que ser transferidos para um ambiente improvisado.

Até a última atualização, 1.070 pessoas já haviam sido afetadas. Destas, 508 estão em sete abrigos montados pelo poder público. O secretário de saúde do Acre, Pedro Pascoal, acompanhou pessoalmente a entrega de suprimentos e destacou a necessidade de apoio à população neste momento difícil.

“O hospital de Jordão está embaixo d’água e mobilizamos toda a nossa equipe pra somar à força-tarefa liderada pelo governador Gladson Cameli, para tentar minimizar os prejuízos à população. Então, estamos aqui com apoio médico e também para prestar soldariedade aos moradores, levando o socorro e apoiando a saúde municipal para garantir que a população continue sendo assistida”, destacou Pascoal.

Foto: Izabelle Farias/Sesacre

Além de Jordão, a cidade de Assis Brasil também decretou Situação de Emergência. Na capital, o Rio Acre está acima da cota de transbordamento e, na manhã deste domingo, 25, chegou a 15,46 metros.

O governo do Acre está totalmente comprometido com a população e, se antecipando para melhor atender as famílias que precisam, decretou, na sexta-feira, 23, estado de alerta em razão da grande quantidade de chuvas que atingiu o estado nesta semana e montou uma verdadeira força-tarefa de apoio à população, da qual a Sesacre faz parte.