Polícia Civil de Brasiléia presta apoio aos desabrigados pelas cheias

Em meio à crise desencadeada pelas enchentes do rio Acre, a Polícia Civil do Acre (PCAC) intensifica seu apoio à Prefeitura de Brasileia e à Defesa Civil, demonstrando solidariedade e ação concreta diante das necessidades emergentes da população atingida.

Com a elevação das águas do rio, centenas de famílias foram impactadas, resultando em deslocamentos forçados e perdas materiais significativas. Diante desse cenário, a Polícia Civil enviou um caminhão para auxiliar no transporte das famílias e de seus pertences, além de um plantão com quatro agentes a disposição diariamente para ajudar os desabrigados, numa demonstração de comprometimento com o bem-estar da comunidade.

“Essa ação coordenada entre as autoridades locais e a Polícia Civil evidencia a importância da solidariedade e da pronta resposta diante de situações de emergência como as enchentes. Enquanto a população enfrenta desafios decorrentes das intempéries, a instituições demonstram seu compromisso em oferecer suporte e assistência em momentos críticos”, enfatizou o delegado-geral da PCAC Henrique Maciel.

As consequências das enchentes não pouparam sequer as estruturas institucionais, e a Delegacia-Geral de Brasileia também foi atingida pelas águas. Nesse contexto, os agentes de polícia, liderados pelo delegado e coordenador da regional do Alto Acre, Erick Maciel, estão empenhados em preservar o funcionamento dos serviços essenciais.

“Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade dos serviços de segurança pública na região. A partir deste domingo, 25, estaremos realizando os flagrantes e registros de Boletins de Ocorrências na delegacia de Epitaciolândia, município vizinho, para onde o mobiliário e os equipamentos necessários já estão sendo transportados”, informou o coordenador do Alto Acre, Eick Maciel.

As equipes da Polícia Civil do Acre permanecem atentas e atuantes, prontas para auxiliar no que for necessário para garantir a segurança e o bem-estar da população durante esse período desafiador.