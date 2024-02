O adeus a Rivasplata, o artista que levou aos quadros a alma do Acre

Do ac24horas —

Morreu na madrugada deste domingo, 25, aos 90 anos, o artista plástico peruano Jorge Rivasplata, que residia no Acre há mais de três décadas.

Rivasplata estava hospitalizado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco desde o último dia 5 de fevereiro. No dia 9, ele fez a segunda cirurgia de fêmur, após um acidente em casa.

No ano passado, Rivasplata cirurgiou o fêmur esquerdo, em circunstância parecida. De acordo com a esposa, a professora Guadalupe, o artista estava bem até a última segunda-feira, 19, mas passou a ficar sonolento em seguida. Ela informou que os médicos verificaram mau funcionamento dos rins.

A causa da morte foi insuficiência renal. Ainda não há informações sobre horários e locais do velório e sepultamento.