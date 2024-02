Enchentes deixam milhares de desabrigados e desalojados em várias regiões do Acre

Após o decreto 11.413, que estabelece estado de alerta em todo o Acre, o governador do Estado, Gladson Cameli, esteve visitando as áreas atingidas pela cheia dos rios e também inundações de igarapés tanto na capital como no Alto Acre.

Em Rio Branco, o governador navegou pelo Rio Acre, acompanhando as ações das equipes no apoio às família e também a retirada de balseiros pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

No Alto Acre, em Brasileia e Epitaciolândia, Cameli conversou com as equipes, gestores municipais, visitou abrigos e sobrevoou as áreas atingidas. Para Plácido de Castro e Jordão, onde a situação é mais crítica, foram encaminhados reforços.

O Rio Acre está acima da cota de transbordo e na manhã deste domingo, 25, chegou a 15,46 metros.

Quatro mananciais transbordaram em Rio Branco: Rio Acre, igarapés Batista, São Francisco e Dias Martins. Há 30 bairros atingidos: Vila Maria; Parque das Palmeiras; Hélio Mello (Sapolândia); Mocinha Magalhães; Bairro da Paz; Conquista ; Edson Cadaxo; Sobral; Tropical; Adalberto Aragão; Seis de agosto; Ayrton Senna; Volta Seca; São Francisco; Cadeia Velha; Panorama; Baixada do Habitasa; Triângulo Novo; Cidade Nova; Base; Oscar passos; Taquari; Palmeiral; Habitasa; Raimundo Melo; Bosque; Casa Nova; Vila Nova; Vila Ivonete e Distrito Industrial.

Nas seis cidades mais atingidas, há 39 abrigos atendendo 3.717 pessoas desabrigadas, além ainda do registro de 3.379 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Os dados de Plácido de Castro ainda estão sendo contabilizados.

Rio Branco

Pessoas desalojadas: 168

Pessoas desabrigadas: 310

Abrigos: 9

Assis Brasil

Pessoas desalojadas: 125

Pessoas desabrigadas: 340

Abrigos: 4

Brasileia

Pessoas desalojadas: 1.256

Pessoas desabrigadas: 1.540

Abrigos: 7

Jordão

Pessoas desalojadas: 1.070

Pessoas desabrigadas: 508

Abrigos: 7

Epitaciolândia

Pessoas desalojadas: 750

Pessoas desabrigadas: 1.010

Abrigos: 8

Xapuri

Pessoas desalojadas: 10

Pessoas desabrigadas: 9

Abrigos: 4

Em caso de emergência, ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por meio do 193.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs: Os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Para os próximos dias

A previsão é que as chuvas continuem sendo intensas na região. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a alta da Bolívia segue intensa e atuante em altos níveis da atmosfera, favorecendo a convecção em todo o sul da Amazônia neste domingo, 25.

No Acre, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia nas cidades do oeste acreano. Já na capital e demais regiões do estado o dia será de sol entre muitas nuvens, mormaço e pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite.

Há possibilidade de grandes acumulados de chuva em todas as regiões do estado.

Todos os dados são concentrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), onde funciona a sala de situações e monitoramento ambiental.

Cuidado com a rede elétrica

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.