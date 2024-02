PROGRESSISTA com Alysson, só fará acordos depois do 1º turno

A direção do Partido Progressista rejeitou recentes rumores sobre uma possível retirada da candidatura de Alysson Bestene à prefeitura da capital. Além disso, descartou a possibilidade de Alysson se tornar vice na chapa do prefeito Tião Bocalom. Quaisquer negociações com o candidato do MDB Marcus Alexandre também foram negadas pela Executiva Municipal do partido. Tanto o Progressista quanto o Palácio Rio Branco refutam qualquer informação que sugira um plano alternativo antes do primeiro turno. “Nosso candidato é Alysson Bestene, e não há a mínima possibilidade de mudança”, afirmou um dos líderes do partido. “Nós acreditamos firmemente na capacidade de Alysson para liderar e trazer melhorias para a capital. Não há espaço para dúvidas ou especulações”, reforçou um membro da Executiva.

“… que é muito difícil você vencer a injustiça secular, que dilacera o Brasil em dois países distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos”. (Ariano Suassuna)

. “Criamos uma força-tarefa para analisar o contrato e todos os procedimentos da Medtrauma no Acre. Estou seguro de que não cometi erro algum. Todos os problemas estavam sendo sanados, faltando pouca coisa”. (Pedro Paschoal, secretário de Saúde)

. “Se houver algum erro a empresa será responsabilizada”, salientou.

. A alagação não pode ser motivo para que gestores desviem recursos para a campanha eleitoral deste ano.

. O Ministério Público deve e o TCE devem acompanhar essa situação e não esperar por denúncias de vereadores que nunca virão.

. Qualquer coisa, chama a CGU e a Polícia Federal, afinal de contas são recursos federais.

. Tem gente que não se emenda!

. “Daí a necessidade de uma fiscalização rigorosa e aplicação da lei, daí”, diria a Bozena.

. “Lá em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, tinha uma mulher que vinha a ser parente de um político que levou todo o dinheiro da cidade…”

. E o que foi que aconteceu, Bozena?!

. Nada, daí! Sumiram com o dinheiro, daí”.

. Até hoje lá em Pato Brando se diz, daí:

. Não ponha mucura para tomar conta de galinheiro, daí!

. Perguntar não ofende:

. Por que os vereadores pararam de viajar para fazer cursos em cidades paradisíacas?

. Seria por ser um ano eleitoral?

. Talvez, porque dinheiro tem, falta gestão!

. Bom dia!