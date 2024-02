Ministério da Justiça prorroga atuação da FNS no Estado do Acre

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio ao Estado do Acre e aos órgãos da Segurança Pública. O decreto com a prorrogação foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (22).

Reforço da Força Nacional no Acre é prorrogado até 3 de junho, segundo decreto do ministro Ricardo Lewandowski. Foto: Arquivo.

Atualmente, 59 operadores de segurança atuam no plano estratégico de atuação integrada entre as forças de segurança.

O documento detalha que a atuação da Força Nacional deve ser em caráter episódico e planejado, para operar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

“Eles [Força Nacional] atuam em parceria com o Grupo Especial de Fronteiras [Gefron] no enfrentamento dos crimes transfronteiriços nas cinco macrorregiões do estado com operações terrestres, fluviais e áreas. Também contempla atuação com as polícias da Bolívia e Peru”, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia.

O novo prazo de atuação da tropa é de 90 dias, de 6 de março a 3 de junho, e a cidade-sede da operação da FNSP será Rio Branco.

O contingente a ser disponibilizado, ainda segundo o decreto, deve obedecer ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Essa parceria é importante porque quanto mais agregarmos às forças de segurança do estado do Acre, mais o nosso trabalho será desenvolvido com êxito, no combate à violência e ao crime organizado”, pontua o secretário.