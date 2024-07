O ano de 2024 marca uma década do contato estabelecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) com o povo Yura, do Acre. Desde 2014, a autarquia indigenista se faz presente na área, por meio da Base de Proteção Etnoambiental (Bape) Xinane, com equipes que atuam diariamente na Terra Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira. O objetivo é proteger os Yura e os povos isolados que residem no território, localizado no município de Feijó, de modo a garantir sua integridade física e cultural.

Nesse sentido, a Funai promoveu, entre os dias 15 e 17 de julho, o I Colóquio “10 Anos Contato do Povo Yura” para dialogar com os indígenas Yura e fazer uma avaliação sobre as conquistas, desafios e lições aprendidas, com o propósito central de compreender o impacto e a eficácia das atividades realizadas nos últimos dez anos. O evento ocorreu na Terra Indígena Alto Tarauacá, na Bape D’ouro, localizada no município de Jordão, lugar tradicional do povo Yura, que desde os tempos de isolamento utilizava a região para desenvolvimento das suas dinâmicas territoriais.

No Colóquio, a Funai reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos dos povos indígenas de recente contato e seu desenvolvimento autônomo e sustentável. A autarquia atua para fortalecer e promover políticas públicas específicas para essas populações, que não compreendem todos os códigos da sociedade e, por isso, necessitam de atenção especializada.

O encontro, organizado pela Frente de Proteção Etnoambiental (FPE) Envira, foi marcado por importantes discussões e reflexões sobre os desafios e conquistas relacionados ao contato inicial com o povo Yura há uma década. Foram discutidos temas como saúde, gestão ambiental, educação e o acesso à documentação civil básica e a bens de consumo — já instituído a partir do Regime de Circulação de Bens.

O evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas, entre elas indígenas dos povos Yura, Ashaninka, Jaminawa, Huni Kuin, Manchineri, Shanenawa e Yawanawá, além de participantes envolvidos nas políticas de proteção e promoção dos direitos de povos de recente contato. Com isso, foi possível realizar uma troca de experiências entre os povos.“Essa interação contribuiu para fortalecer vínculos e fomentar um diálogo franco sobre os desafios e conquistas da última década”, destacou o coordenador da Frente de Proteção, Wagner Gallo.

De acordo com o coordenador, nos últimos dez anos, a Funai tem dedicado esforços incansáveis para garantir a promoção e proteção dos direitos do povo Yura. “Uma tarefa árdua, pois são populações com singularidades de representação social que o Estado não está pronto para atender. Com isso, a Frente de Proteção, com essa expertise acumulada nos dez anos, tenta atenuar esse impacto entre mundos para essa população”, frisou.

O encontro contou ainda com a participação das Coordenações Regionais da Funai de Alto Purus e Juruá; da ​Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de Recente Contato; do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Juruá; da Secretaria dos Povos Indígenas do Acre; do sertanista aposentado José Carlos dos Reis Meirelles Júnior e da prefeitura do município de Jordão.

Conheça a atuação da Funai na proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato