Amazônia tem menor desmate em unidades de conservação em uma década mas reservas do Acre seguem pressionadas

Os números são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Imazon. Conforme o instituto de pesquisa, os estados com mais unidades de conservação entre as dez mais desmatadas em junho de 2024 foram Acre e Rondônia, cada um com três no ranking. Apesar disso, foi o Pará que registrou a UC que mais desmatou no mês, a APA Triunfo do Xingu, que sozinha representa a derrubada de uma área equivalente a 700 campos de futebol.

Ranking Nome Estado Área (km²) 1 APA Triunfo do Xingu PA 7 2 APA do Tapajós PA 6 3 Resex Guariba-Roosevelt MT 3 4 Rebio do Gurupi MA 2 5 Esec de Samuel RO 1 6 Resex Rio Preto-Jacundá RO 1 7 Resex Chico Mendes AC 1 8 FES do Rio Gregório AC 1 9 FES do Antimary AC 1 10 Parna Mapinguari AM/RO 1

Além das UC’s, as terras indígenas da região também tiveram uma redução na destruição florestal no primeiro semestre, com 15 km² derrubados, a menor área registrada desde 2016. “São dados positivos para a Amazônia, a redução do desmatamento nas unidades de conservação e terras indígenas é muito importante. Para que o desmatamento continue em tendência de queda, é necessário manter o ritmo de fiscalização nas áreas protegidas e focar nas regiões que ainda estão sob forte pressão ambiental. Qualquer redução nas ações de combate e controle podem acarretar no aumento da devastação nestes territórios novamente.”, afirma a pesquisadora do Imazon Larissa Amorim.

Terras Indígenas mais desmatadas – SAD junho de 2024

Ranking Nome Estado Área (km²) 1 TI Porquinhos dos Canela-Apãnjekra MA 1 2 TI Cachoeira Seca PA 1 3 TI Sepoti AM 0,4 4 TI Tenharim Marmelos (Gleba B) AM 0,4 5 TI Sararé MT 0,3 6 TI Uru-Eu-Wau-Wau RO 0,2 7 TI Cunhã-Sapucaia AM 0,2 8 TI Bacurizinho MA 0,1 9 TI Krikati MA 0,1 10 TI Igarapé Ribeirão RO 0,1

Após 14 meses com redução, Amazônia apresenta aumento na devastação

Desde abril de 2023, a Amazônia apresentava uma baixa consecutiva no desmatamento, tendo 14 meses seguidos de queda. Porém, os dados do mês de junho de 2024 mostraram um crescimento de 10% na derrubada se comparado com o mesmo mês de 2023, indo de 361 km² para 398 km². “O período mais seco do calendário do desmatamento ocorre entre os meses de maio a outubro, historicamente os valores são mais altos durante esses meses porque o clima propicia a prática do desmatamento. A Amazônia apresentou uma sequência de 14 meses consecutivos de redução, agora houve um aumento de 10% da devastação. Ainda assim, a taxa é baixa quando consideramos a série histórica para o junho. Devemos observar os próximos meses, os órgãos responsáveis devem seguir com as ações de combate para garantir o não aumento do desmatamento.”, explica a pesquisadora.

Os estados que mais contribuíram para a destruição de floresta em junho de 2024 foram Amazonas (35%), Pará (26%) e Mato Grosso (15%), concentrando juntos 77% do total detectado na Amazônia Legal. Cinco dos dez municípios que mais desmataram estão localizados no Amazonas, e outros três no Pará.

Apesar do cenário do mês de junho, no acumulado do primeiro semestre, 2024 registra a menor área desmatada desde 2017, com 1.220 km². Quando comparada com o ano anterior, a diminuição chega a aproximadamente 36%. Mesmo reforçando a tendência de queda, o número ainda representa 670 campos de futebol devastados por dia.

“As medidas de combate precisam focar principalmente nas regiões que mais registram perda. São municípios e áreas protegidas que frequentemente são apontadas como áreas de forte pressão ambiental e registram grandes áreas devastadas”, alerta Larissa.