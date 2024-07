Vídeo! “Qual é a senha, desgraçado?”: Câmera flagra assalto a box de crossfit

Um box de crossfit foi assaltado no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro e câmeras de segurança gravaram um assalto. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens armados, usando capacetes de moto, entram no local e anunciaram o assalto à vítima, que estava sozinha. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (24).

“Qual é a senha, desgraçado?”, grita o bandido para a vítima, que cede a senha do celular aos assaltantes. Em seguida, um dos homens armados mandam a vítima se deitar no chão, e questiona se tem mais alguém no recinto, antes de fugirem. As informações são do portal Metrópoles.

