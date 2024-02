Bocalom anuncia concurso efetivo com 1267 vagas e salários de até R$ 13 mil

A Prefeitura de Rio Branco anunciou na manhã desta quinta-feira, 22, um novo concurso de cargos efetivos com 1267 vagas. Entre os cargos do concurso estão médicos clínicos gerais e especialistas, operadores de máquinas, técnico em gestão pública, e mais de 50 outras funções, contemplando todas as secretarias do município. Ao todo, serão 630 vagas para provimento imediato, sendo 568 em ampla concorrência e 62 PCD, e 637 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 1.700,00 a R$ 13 mil (veja detalhes das vagas ao fim da matéria).

O prefeito Tião Bocalom disse que o concurso é prova de que a gestão tem intenção de oferecer aos contribuintes um serviço de qualidade, e também aposta em carreira efetiva, valorizando os profissionais. “O déficit de funcionários efetivos na prefeitura de Rio Branco é muito grande. A prefeitura, por exemplo, não tem nenhum operador de máquina agrícola, então como vamos investir em agricultura? Para operação de máquinas pesadas temos apenas dois profissionais. Então, esse concurso vai ajudar a prefeitura a botar em prática aquilo que prometemos para a população. Precisamos estruturar essa prefeitura”, afirmou.

O secretário de gestão administrativa de Rio Branco, Jonathan Santiago, disse que um estudo realizado pela gestão sobre o déficit de funcionários resultou em 3700 vagas a serem preenchidas, mas o limite prudencial não permite a abertura de todas essas vagas. Mesmo assim, segundo o secretário, o concurso suprirá vários setores da gestão, que em alguns casos não realizava contratação há 15 anos. “Serão 1267 vagas, parte delas para cadastro de reserva. O município não gasta com esse concurso, mas mesmo assim negociamos com o instituto Verbena para conseguirmos, além das gratuidades previstas em lei, um valor mais acessível para os candidatos”, disse. O concurso abrange vagas para candidatos com ensino fundamental, médio e superior, sendo os valores da inscrição R$ 40, R$ 60 e R$ 80, respectivamente.

As inscrições para o certame serão abertas amanhã, sexta-feira (23), após publicação no Diário Oficial, e acontecerão por meio do site do Instituto Verbena (https://institutoverbena.ufg.br). As provas serão realizadas no dia 21 de abril, com previsão de divulgação do resultado o fim de maio. “Vamos ter dois editais, um para operadores de máquinas pesadas, agrícolas, agentes de saúde e agentes de endemias, e outro edital para o restante das modalidades. Essa divisão foi feita porque além das provas, este primeiro grupo passa por outras provas como testes físicos ou provas práticas”, disse o secretário.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, o impacto na folha do município é estimado em R$ 5 milhões mensais. “Em 2024 a previsão econômica não é boa, mas aqui nós estamos preparados e tomamos esse cuidado para não deixar o estrago para as próximas gestões”, disse Tião Bocalom.

Além do anúncio do concurso, o Prefeito Tião Bocalom deu posse a quatro novos concursados efetivos para o Rio Branco Previdência, RBPrev. Tainá Sandra da Silva foi empossada para o cargo de técnica Previdenciária e Anderson Lima dos Santos para contador. Para o cargo de auditor de controle interno foram empossados, Amanda Rafaela e Claudinei Ferreira.