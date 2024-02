Acre se prepara para enchentes e mobiliza defesa civil; Assis Brasil já sofre com inundações

Frente ao alto volume de chuvas ocorridas nos últimos dias em todo o Acre, o governo do Estado está a postos para auxiliar a população em possível situação de calamidade.

O nível do Rio Acre já atingiu a cota de alerta em Assis Brasil, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMAC) já mobilizou as suas primeiras equipes para apoiar a população do município.

O coordenador da Defesa Civil Estadual e coronel do CBMAC, Carlos Batista, assegura: “Com a experiência na última grande cheia, estamos atentos e nos antecipando para eventuais situações de emergência. Por exemplo, temos o Plano Estadual de Contingência para Inundações e Enxurradas, com todo o governo envolvido para atender a população, caso seja necessário”.

O coronel Batista assegura que o Estado está trabalhando de maneira preventiva para atender possíveis situações de calamidade pública no Acre. Foto: Ascom/Sefaz

Quanto à atual situação do município fronteiriço com o Peru, o coronel Batista atenta que a cota do rio ainda não chegou ao ponto de transbordamento, mas as instituições competentes já estão em ação.

De maneira preventiva, 54 famílias já foram mobilizadas para locais protegidos do perigo de inundação, com 39 delas realocadas no ginásio da Escola Municipal Maria Ferreira da Silva e as 15 demais em casas de parentes.

A Defesa Civil do Acre está em constante contato com as equipes de Defesa Civil dos municípios, para prestar apoio em qualquer situação. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Utilizando diversas tecnologias e aparatos de inteligência, está sendo realizado o monitoramento em toda a bacia do Rio Acre, identificando as previsões de chuva para os próximos dias e a quantidade de água acumulada. “Utilizamos o máximo de informações para mobilizar toda a estrutura do governo em apoio aos possíveis municípios afetados, para atender a população de maneira ágil e eficiente”, assegura Batista.