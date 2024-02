Elzinha denuncia situação precária do transporte público em Rio Branco

A vereadora Elzinha Mendonça (PT) a situação precária do transporte público de Rio Branco, monopolizado pela empresa Rico Transportes. Segundo a parlamentar, a frota de ônibus da empresa está sucateada, com frequentes quebras que deixam os usuários à espera no meio da rua.

“A situação do transporte público em Rio Branco é um caos. A Rico Transportes, única empresa que opera na cidade, possui uma frota sucateada que coloca em risco a segurança dos passageiros. É comum vermos ônibus quebrados no meio da rua, deixando os usuários à mercê da própria sorte”, afirmou a vereadora.

Elzinha Mendonça também destacou os atrasos nos salários e no vale alimentação dos funcionários da Rico Transportes. “A empresa não está cumprindo com suas obrigações trabalhistas, deixando os trabalhadores em situação de penúria. É inadmissível que uma empresa que recebe milhões em subsídios do prefeitura trate seus funcionários dessa forma”, disse.

Diante da grave situação, a vereadora protocolou um pedido de investigação junto ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). “O MP precisa investigar essa situação e tomar as medidas cabíveis para garantir o direito dos usuários e dos trabalhadores do transporte público”, ressaltou.

A vereadora cobra da Rico Transportes e da Prefeitura Municipal de Rio Branco (Assessoria ver. Elzinha)