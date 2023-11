Duas armas de fogo e entorpecentes apreendidos pela PM na Nova Estação

Assessoria de Comunicação da PMAC —-

Uma equipe policial do 1° Batalhão de Polícia Militar apreendeu na noite de sexta-feira, 24, entorpecentes e duas armas de fogo em uma residência no bairro Nova Estação, duas pessoas foram presas na ação.

Os militares receberam informações de que a residência funciona para a comercialização de entorpecentes. Observaram quando um indivíduo chegou em uma motocicleta com uma sacola, momento em que os policiais se aproximaram, ao perceber a presença dos militares o indivíduo empreendeu fuga deixando para trás uma sacola.

Os policiais realizaram buscas no ambiente e encontraram duas armas de fogo, duas armas brancas, uma capa de colete balístico, além de uma variedade de entorpecentes no interior da sacola abandonada pelo suspeito.

Os policiais encaminharam todo o material apreendido à delegacia, juntamente com dois envolvidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

