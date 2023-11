Prefeitura de Rio Branco pede que população redobre cuidados na limpeza de quintais para evitar mosquito da Dengue

Em razão da proximidade do período das chuvas e consequentemente o aumento de focos do mosquito Aedes Aegypti, (mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através da Divisão de Vigilância Epidemiológica, vem fazendo um apelo à população da capital, para que mantenham seus quintais limpos e, principalmente, evitem deixar recipientes que acumulem água parada.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, ao assumir a gestão municipal em 2021, a capital acreana enfrentava uma verdadeira epidemia de dengue com mais de 6 mil registros da doença e 2 óbitos confirmados naquele ano.

Graças a um trabalho conjunto entre a Semsa e a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que por meio de campanhas publicitárias e ações de vigilância e limpeza de córregos, terrenos baldios e recolhimento de entulhos, os casos de dengue caíram vertiginosamente ao longo dos últimos três anos de gestão Bocalom.

No entanto, a sazonalidade do ressurgimento do mosquito vetor da doença, que coincide principalmente com o início do período chuvoso, reacendeu o alerta e o prefeito determinou que as campanhas e ações de combate as Arboviroses sejam mantidas e redobradas.

“Nesta quarta-feira, dia 22, estaremos promovendo o “Dia D” de Combate às Arboviroses no Bairro Belo Jardim, com concentração na UBS Maria da Conceição a partir das 8h da manhã. Essa ação, tem por objetivo realizar atividades voltadas ao controle do mosquito transmissor das Arboviroses urbanas, com destaque para a dengue, que registra um maior número de casos, com pelos menos 250 registros semanais entre setembro e outubro”, alerta a secretária da Semsa Sheila Andrade.

De acordo com dados do Sistema de Informação, o segundo distrito de Rio Branco, concentra mais de 72% do total de casos suspeitos de dengue nos últimos dois meses.

No Dia “D” de enfrentamento ao mosquito, serão realizadas junto aos domicílios, ações de manejo ambiental de criadouros, aplicação de larvicida em reservatórios com água, além de orientações sobre as medidas de prevenção, com burrifação residual em pontos estratégicos e burrifação espacial junto aos endereços dos casos já suspeitos, além do serviço de limpeza urbana, integrando as atividades das Secretarias Municipais de Saúde e de Cuidados com a Cidade.

“O período de chuvas demanda esforço maior no tocante às ações de controle, pois é quando temos mais água parada, mais mosquitos e maior probabilidade de transmissão das Arboviroses. Por isso, a prefeitura intensifica as ações revendo e adaptando os planos de ação ao cenário atual e procura otimizar os recursos disponíveis. Contudo, não dá para falar sobre o controle da infestação pelo mosquito Aedes sem mencionar a importância da participação da comunidade, pois os locais e situações de água parada onde o vetor se reproduz são produzidos no cotidiano das famílias, dentro dos nossos próprios lares” diz Eliana Pereira, que responde pela Divisão de Controle de Endemias da Prefeitura de Rio Branco.