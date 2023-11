Gladson entrega 38 veículos para o Iapen e conselhos tutelares no Acre

O governo do Estado do Acre realizou na manhã desta terça-feira, 21, em frente ao Palácio Rio Branco, a entrega de veículos destinados ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen-AC) e aos Conselhos Tutelares nos municípios acreanos.

De acordo com a gestão, somente para o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen-AC) estão sendo entregues mais de 30 viaturas ostensivas pilotadas, totalizando o investimento de R$ 2,5 milhões.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (PP), destacou que os investimentos servem para os agentes darem uma resposta rápida ao crime organizado. “Temos que valorizar e estruturar os órgãos de segurança pública. Nos próximos dias também vamos fazer o anúncio do início das grandes obras de infraestrutura do Estado mesmo no período do inverno”, declarou.

Cameli destacou ainda que no decorrer da semana deverá dar ordem de serviço ao Viaduto da Avenida Ceará, em Rio Branco. “Dando condições de emprego e renda ao povo”.

O presidente do Iapen-AC, Anderson Nascimento, os veículos servirão para o transporte dos apenados e fortalecimento do sistema de segurança pública. “Servirá para um trabalho de mais qualidade com veículos mais modernos aos policiais. Quero agradecer ao governo que tem nos apoiado e tenho certeza que a Polícia Penal terá maior efetividade nas ações do trabalho no Acre”, comentou.

O governo também fez a entrega de 8 veículos para atender as demandas dos Conselhos Tutelares dos municípios acreanos, somando R$ 1,4 milhões. A presidente da Associação de Conselheiros Tutelares e Ex-conselheiros do Estado do Acre, Luciana D’Ávila Costa, revelou que os veículos que serão distribuídos para 7 municípios, sendo Capixaba, Epitaciolândia, Santa Rosa, Rodrigues Alves, Porto Walter, Bujari e a associação dos conselheiros. “Quero agradecer ao governo pelo olhar agregador aos conselheiros tutelares”, comemorou.

A secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Maria Zilmar da Rocha Almeida, elogiou o investimento do governo nos conselhos tutelares nos municípios acreanos. “O trabalho vai dar apoio às prefeituras dos municípios acreanos. Quero agradecer o trabalho dos conselheiros na prevenção das leis da criança e do adolescente, vocês são anjos de guarda nesse trabalho”, ressaltou.

Marcaram presença no evento, o secretário de governo, Alysson Bestene, o deputado federal, Eduardo Veloso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, o primeiro-secretário, deputado Nicolau Júnior, o procurador-geral de justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel e os prefeitos Sérgio Lopes e Padeiro.