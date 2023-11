Estado abre edital para formação de cadastro-reserva ao cargo de profissional docente do Ieptec

O governo do Acre abre processo seletivo para formar banco de cadastro-reserva para o cargo de profissional bolsista docente horista, do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). A publicação no Diário Oficial se deu nesta terça-feira, 21. O edital disponibiliza vagas em diferentes áreas.

Para participar, o candidato precisa ter formação de nível médio, técnico ou superior, dependendo da área que vai disputar. Os profissionais que forem selecionados exercerão atividades em sala de aula.

As áreas de atuação são corte e costura, letras-português, enfermagem ou técnico em enfermagem, enfermagem ou técnico em enfermagem com experiência na área de cuidados infantis, serviço social ou psicologia (experiência em cuidados com idosos), administração ou áreas afins, cabeleireiro, manicure e pedicure, técnico em segurança do trabalho (para treinamento de frentistas), técnico florestal ou em agronomia ou em agroecologia (experiência em açaicultura ou fruticultura ou cafeicultura), panificação ou técnico em panificação (experiência como padeiro ou padeiro/masseiro ou padeiro/salgadeiro), refrigeração, construção civil (experiência como mestre de obras ou pedreiro/alvenaria ou pedreiro/argamassa ou carpinteiro), barbeiro, elétrica (experiência com eletricidade predial).

Os municípios de atuação são Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Plácido de Castro, Rio Branco, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Tarauacá e Sena Madureira.

Quanto aos valores das bolsas, variam de acordo com o nível de titulação/escolaridade do candidato (vide Quadro 1 do edital).

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma de inscrições do Ieptec: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, onde o candidato tem acesso ao edital, formulário de inscrição e modelo de currículo oficial. Na plataforma, o candidato realiza todo o processo de inscrição, inclusive o anexo dos documentos exigidos.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59min. do dia 27 de novembro.