Governo do Acre anuncia antecipação do pagamento de novembro para servidores ativos e inativos

Por Ingrid Andrade/Agência de Notícias do Acre

O governo do Acre anuncia o pagamento antecipado dos salários dos servidores públicos estaduais referente ao mês de novembro. O pagamento estará disponível para os servidores inativos, aposentados e pensionistas no próximo sábado, 25, e para os servidores ativos, na quarta-feira, 29.

Essa medida garante que os salários de mais de 54 mil servidores ativos e inativos sejam pagos em dia, totalizando um valor superior a R$ 371 milhões, com responsabilidade nas contas públicas do Estado.

Para o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, “é importante destacar que o governo tem se esforçado para honrar o pagamento salarial dos servidores com responsabilidade nas contas públicas do Estado. A iniciativa é resultado do comprometimento do governo em manter as finanças em ordem, garantindo o pagamento em dia dos servidores e o cumprimento de suas obrigações”.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.