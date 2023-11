PF prende 2 homens suspeitos de agir pelo Hezbollah no Brasil

A PF (Polícia Federal) prendeu nesta 4ª feira (8.nov.2023) 2 brasileiros suspeitos de planejar atentados terroristas em sinagogas e prédios judaicos no Brasil. Eles teriam sido recrutados e receberiam financiamento do Hezbollah, grupo extremista islâmico sediado no Líbano.

A operação, batizada de Trapiche, também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Os 2 suspeitos foram presos na capital paulista.

Os envolvidos devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas juntas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. Os crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia ou indulto.

Em junho, a PF prendeu um brasileiro que estava prestes a deixar o país para se juntar ao Estado Islâmico. A prisão foi realizada no portão do embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Leia os Estados em que foram realizadas ações da PF:

Minas Gerais: 7 mandados de busca e apreensão cumpridos;

Distrito Federal: 3 mandados de busca e apreensão cumpridos;

São Paulo: 1 mandado de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária….