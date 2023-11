PT: Fantasmas do passado que assombram o presente…e o futuro!

Muito tem se falado em fantasmas por esses dias, mas não se pode esquecer o PT e seus fantasmas que ainda assombram o presente e o futuro da política acreana. Lembrando que a composição do atual governo esteve quase toda ao lado de Lula, Dilma Rousseff e governos petistas acreanos.

Não há vergonha em dizer que praticamente todos que compõem hoje a bancada federal também (Senado e Câmara) compuseram com o PT em algum momento da história. Deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças estavam no pacote. Todos participaram direta ou indiretamente da política petista.

Entretanto, o assunto aqui são os fantasmas que os ex-aliados do PT temem tanto. No início, a FPA soube compartilhar do poder. Do meio para o fim, como diz o matuto, os petistas resolveram engolir todo mundo. Até eles mesmos. Fritaram na banha quente muitos aliados importantes que reconstruíram suas carreiras políticas longe do PT.

Entretanto, o fantasma mor do velho casarão da FPA empoeirado pelo tempo é um governo de caça às bruxas que o PT pode promover. Muitas de suas lideranças continuam rancorosas, vingativas e querem comer o fígado de quem não esteve com elas (ou contras elas) na última eleição. É simples: Basta olhar para dentro do PT e ver o poço de mágoa, ressentimentos e ódio em que estão mergulhados.

“Prefeitura de Porto Walter nega esquema em licitações e diz confiar na Polícia Federal”. (ria se puder)

. O presidente da FIEAC, José Adriano, é o primeiro suplente de deputado federal do PROGRESSISTA e poderia assumir caso Gerlen Diniz se elegesse prefeito de Sena Madureira;

. O problema é que Adriano e Diniz têm o prefeito Mazinho Serafim pela frente; Mazinho não pode ser subestimado, nunca!

. Era uma vez o Carlão…

. O Ney Amorim tem tudo para fazer um bom trabalho na área de esporte; não faz senão quiser.

. As emendas parlamentares impositivas acabaram com as ações estratégicas de governo e de Estado; a moda agora é atender os currais eleitorais.

. O objetivo não é desenvolver o país, mas a permanência no poder, Poder Legislativo.

. O Brasil continuará perfilando ao lado de países de 3º mundo, ou seja, na m*!

. Muitos empresários reclamam por tabela que pagam propinas para prefeituras do interior, mas não têm coragem de denunciar na PF.

. Começou a temporada de filiações ao PROGRESSISTA.

. A propósito, não apostem um peso boliviano ou um sol peruano em um racha do governador Gladson Cameli com o senador Alan Rick.

. É mais fácil o União Brasil apoiar o Alysson Bestene do que outro candidato a prefeito em 2026.

. O Enem deste ano foi muito insuficiente;

. Professores independentes não formularam questões independentes.

. O tema da redação faltou simplicidade e clareza.

. Me balança, mas não me destrói/ Porque chumbo trocado não dói/ Eu não como na mão/ De quem brinca com a minha emoção (Alcione)