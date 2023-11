Falta de energia diminuiu 73% no Acre desde 2018, diz Energisa

Para garantir a qualidade dos serviços de energia elétrica para os clientes, a Energisa, que atende os 22 municípios do Acre, realiza manutenções programadas nas áreas urbanas e rurais do estado. As manutenções são necessárias para realizar a substituição de postes, troca de componentes, como cabos e conexões, além de podas de árvores com risco para a rede elétrica que possam levar a desligamentos emergenciais.

De acordo com o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Loureman Azevedo, essa atuação contribui para uma maior confiabilidade da rede de energia. “Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substituí-los por novos e mais modernos antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura”, explica o gerente.

Até dezembro deste ano, a previsão é da construção de 1.258 quilômetros de rede elétrica – 120% a mais do total de rede construída em 2022, quando foram entregues 560 quilômetros de rede.

Para garantir a manutenção do restante da rede que atende aos clientes no Acre foram realizadas 1.364 ações de manutenção programadas em todo o estado, beneficiando diretamente mais de 100 mil clientes. Para o período mais quente do ano, a empresa realizou ações preventivas que incluem modernização de subestações, alimentadores e transformadores.

“De forma preventiva, foi realizado a troca de mais de 96 transformadores, mas o calor ultrapassou a previsão que tínhamos. Diante desse cenário, colocamos em prática o Plano de Contingência: aumentamos a quantidade de equipe para dar agilidade aos atendimentos emergenciais. Por exemplo, a troca de um transformador, que eventualmente queima, é procedimento de alta complexidade e exige uma logística maior e, por isso, demanda mais tempo para conclusão do procedimento”, explicou o gerente.

Por isso é importante que os clientes sinalizem para a Energisa sempre que houver a necessidade de aumento de carga de energia, principalmente ao adquirir equipamentos como ar-condicionado, geladeira e freezer. Assim, a empresa vai conseguir atuar de forma preventiva para garantir o fornecimento adequado de acordo com a demanda dos clientes.

A Energisa ainda destaca que os problemas que ocorrem são pontuais, afetando alguns transformadores do estado, que atingiram cerca 1,2% dos clientes, porém estão sendo tratados com prioridade.

“Nessas situações, tentamos realizar o reparo no menor tempo possível, porém, adotando todas as medidas de segurança para preservar tantos os colaboradores quantos os clientes”, destacou Loureman.

Recorde

A frequência de interrupção de energia elétrica no Acre reduziu em 73,60% desde dezembro de 2018. A duração dessas faltas de energia também apresentou redução: 47,65%. Os dados de setembro de 2023 são os melhores de toda a história do estado e demostram a evolução dos serviços realizados no sistema elétrico do Acre.

Esses indicadores são monitorados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e medem a frequência (FEC) – quantas vezes, em média, um cliente fica sem energia durante um ano – e a duração (DEC) das interrupções de energia – quanto tempo, em média, um cliente fica sem energia durante um ano.