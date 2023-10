Ribeiro reclama do baixo orçamento para pessoa idosa no Acre

[O deputado Eduardo Ribeiro disse nesta terça-feira (3) em sessão da Assembleia Legislativa do Acre que propôs em fevereiro a reforma do Calçadão do Mercado Velho, no Centro de Rio Branco, e obteve recentemente como resposta que a licitação já começou e em breve o espaço será reformado. “É um ponto turístico para nossa capital”, disse.

Ele discorrer também sobre o Dia Internacional das Pessoas Idosos e no próximo dia 27 de outubro haverá debate sobre desafios das políticas públicas para o idoso. Ribeiro reclamou do orçamento estadual para esse público e ele quer melhorar os recursos previstos na lei orçamentária.

Relacionado