A deputada Maria Antônia disse nesta terça-feira (3) que está muito alegre por ter recebido o Título de Cidadão Cruzeirense, da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. “Minha gratidão a todos vereadores”.

Ela se emocionou ao dizer que começou a trabalhar aos dez anos de idade para ajudar no sustento da família. “Encaro todos os obstáculos. Sou honrada e determinada”, relatou, emocionada com a honraria recebida e pela trajetória pessoal, desde sua saída de Brasiléia para morar no Vale do Juruá até agora, quando já está no 4o mandato de deputada.

Maria Antônia disse que a BR 364 está melhor e as viagens estão mais seguranças entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ela pede, no entanto, para que o DNIT esforce para melhorar ainda mais aproveitando o verão.

Ao final, ela exaltou a pré-candidatura de Alysson Bestene a prefeito de Rio Branco.

