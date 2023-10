“Vergonha”, diz Elzinha sobre desrespeito aos fazedores de cultura

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal na manhã de terça-feira, 3, um episódio lamentável manchou a imagem da casa legislativa. A vereadora Elzinha Mendonça, profundamente constrangida, expressou seu repúdio à atitude vexatória do líder do prefeito Sebastião Bocalom, João Marcos Luz que desrespeitou membros do movimento cultural convidados para uma denúncia.

A vereadora declarou: “Estou verdadeiramente sem palavras para definir a sensação de vergonha. Infelizmente, convidei o movimento cultural para trazer uma denúncia à Câmara, e ocorreu uma situação vexatória, vergonhosa por parte do líder do prefeito. Isso é lamentável porque esta casa é do povo, onde as pessoas podem se manifestar, e elas foram desrespeitadas. Quero apenas dizer: contem com meu apoio. Estarei com vocês na transparência, buscando a verdade e a justiça.” (Por Tallisom Queiroz, assessor de Comunicação da Vereadora Elzinha Mendonça)