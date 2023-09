Com cesta em queda, Samir reclama de alta nos produtos em Rio Branco

O vereador Samir Bestene (PP) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco na manhã de quinta-feira, 21, destacando o aumento no preço de produtos no município e ressaltando a dependência da população no poder público.

“O aumento no valor do combustível e, consequentemente, o aumento no preço dos produtos é uma pauta a ser tratada, moramos em um município que tem a renda media muito baixa e mais de 50% das pessoas desempregadas dependentes de auxílios. A importância da assistência social no município e o dever do poder publico em gerar oportunidade deve ser destacado, a cada ano o numero de munícipes que tem deixado a nossa cidade, a terra natal por falta de estrutura, políticas publicas e fiscais para investimentos na capital”.

Em sua fala, o vereador cobra do Executivo e secretarias atenção às indicações feitas pelos parlamentares que trabalham com demandas da população.

Recentemente, a Secretaria de Estado do Planejamento publicou novo boletim informando queda no custo da cesta básica de alimentos, o que vai ao contrário do que afirma o vereador.