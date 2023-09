Capital do Acre agora tem calendário turístico oficial; saiba o que é

A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou na quinta-feira, 21, por unanimidade, o projeto de lei municipal, de autoria do Executivo, que inclui no calendário turístico oficial da Capital o Círio de Nazaré.

De acordo com o PL, o Círio de Nazaré compreende as seguintes manifestações: Romaria Rodoviária; Romaria Fluvial; Motorromaria; Ciclorromaria, trasladação; Procissão Círio; Romaria da Juventude; Romaria das Crianças; Romaria dos Corredores.

Em pronunciamento o vereador Samir Bestene parabeniza gestão pela instituição da data. “Quero parabenizar a gestão por instituir no calendário turístico o de círio de Nazaré a maior manifestação católica que existe no Brasil. É uma festa que todos os católicos, manifestam sua fé a nossa senhora de Nazaré, reconhecido como patrimônio cultural e declarado patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO”.

A presidente em exercício, vereadora Lene Petecão complementa, “E importante parabenizar gesto, somos um Estado laico, cada um cultua o que acredita ser correto. É um evento marcado pela presença de famílias, gerando uma oportunidade cultura e comercial”.

Círio de Nazaré

O Círio é a maior manifestação católica do Brasil é um dos maiores eventos do mundo, reunindo mais de dois milhões de pessoas em uma manhã. Deste modo, incontestavelmente, o Círio de Nazaré pode ser considerado o maior evento de turismo religioso do Brasil e um dos mais relevantes do mundo. A festa religiosa é de grande importância turística, e também econômica, para nosso município, e que por tanto, faz jus de que seja incluída no calendário turístico oficial de nossa capital, fomentando assim ainda mais participação da população, vindo atrair ainda mais turistas para nossa cidade. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)