Atendendo a requerimento da vereadora Lene Petecão, a Câmara Municipal de Rio Branco realizou na quinta-feira, 21, uma Tribuna Popular na qual debateu a importância do restaurante popular na capital acreana.

“Essa é uma das tribunas mais importantes já realizadas aqui nesta Casa. Aqui nós falamos de dignidade ao nosso povo e esse projeto traz exatamente isso. A gestão pegou o local fechado, após a pandemia, e pessoas passando fome. Hoje, desenvolve um trabalho de excelência e de muita importância”, disse a parlamentar ao ressaltar que parte dos rio-branquenses vive abaixo da linha da pobreza.

“16% ou mais da população são de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, então, enquanto representante do povo, como assistente social, não posso me calar nesse debate. Continuamos em nossa luta por mais dignidade para nosso povo, frisou.

A coordenadora do Restaurante Popular, Marciana Andreatto, relatou o trabalho desenvolvido no local e o combate à insegurança alimentar.

“O restaurante foi criado em cima de análises de segurança alimentar que existe em nosso Estado. Hoje, segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 137 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não tem condições de ter três refeições diariamente. A prefeitura não só reabriu o restaurante, mas também reformou o local, capacitou pessoas para estarem lá dentro. São pessoas qualificadas, tanto que temos um quadro de psicólogos, fisioterapeutas, assistente social”, disse.

Andreatto destacou que o local atende de 350 até 400 pessoas diariamente. “Sou grata por terem me oferecido essa oportunidade de conduzir aquele local. O Restaurante Popular vai muito além de uma refeição segura, ali trabalhamos o acolhimento, a dignidade, trabalhamos a humanização, nosso público 80% deles é idoso e temos que ter um cuidado muito maior e é ouvindo o usuário que podemos melhor e de fato é que o bom gestor precisa ouvir seus usuários”, falou.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo, reforçou o compromisso da pasta com as necessidades da população rio-branquense que se encontra em vulnerabilidade. “A Secretaria tem como porta de entrada a nossa população, portanto, todos os nossos serviços são ofertados para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade. Temos, hoje, várias formas de ajudar a nossa população, como exemplo, o aluguel social, cadúnico, dentre outros benefícios o qual são solicitados”.

Na oportunidade, Suellen pontuou sobre a importância do apoio da Casa Legislativa “Já tivemos a grata satisfação de receber alguns dos vereadores na Secretaria, como os vereadores Samir Bestene, Francisco Piaba, Raimundo Castro, Célio Gadelha, Rutênio Sá, James do Lacem, Ismael Machado, Joaquim Florêncio, João Marcos Luz e o Arnaldo Barros. Foram conhecer de perto a realidade da nossa Secretaria e, dessa forma, contribuir com nosso povo que tanto precisa de nós”, disse.

E acrescentou: “o restaurante popular hoje é um lugar de acolhimento, ele acolhe os idosos, acolhe homens, mulheres, crianças, grávidas pessoas que buscam o restaurante por acolhimento. Lá nós temos uma equipe maravilhosa de profissionais que estão lá para ofertar amor, não só a comida”.