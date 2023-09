Semana do Trânsito: APP PRF Brasil tem botão de emergência

Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre está promovendo várias ações de cunho preventivo no Acre, entre os dias 18 e 25 de setembro, na Semana Nacional de Trânsito 2023. Este ano a campanha tem como tema: “No Trânsito escolha a Vida”. Durante a programação, acontecem sessões do Cinema Rodoviário, na Unidade Operacional (UOP01), na capital. O encerramento ocorrerá na próxima segunda-feira (25). A campanha é um momento importante para disseminar aos viajantes o aplicativo PRF Brasil. A ferramenta é gratuita e está disponível nas versões iOS e Android. A novidade é o botão de emergência que deve ser usado em caso de vidas em risco.

Prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito 2023 é uma campanha anual para a conscientização de atitudes prudentes com o intuito de evitar acidentes graves e mortes na mobilidade social. Durante uma semana, os policiais rodoviários federais abordam os viajantes para sanar dúvidas, orientar de forma preventiva, disseminar vídeos para fixar os ensinamentos, provocar reflexões e explicar o uso do aplicativo PRF Brasil.

As apresentações do Cinema Rodoviário contam com a presença de pessoas de várias idades, na BR-364. Condutores e passageiros são sensibilizados visando à assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito. Durante os eventos, dentre outros, os participantes assistem a vídeos e palestras sobre os riscos do uso do celular à condução veicular, ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante e sobre a importância do novo aplicativo.

PRF Brasil

A nova ferramenta da PRF possui um dispositivo que ao ser acionado emite um alerta à unidade policial mais próxima, baseado na localização georreferenciada do acionador, sendo possível o envio de mensagens, fotos e áudios para auxiliar no envio da viatura que atenderá a ocorrência. Pelo aplicativo também é possível consultar e pagar multas e registrar acidente de trânsito em rodovias federais em que não foram registradas lesões em pessoas ou incêndio. O registro também pode ser feito quando não ocorrer vazamento ou derramamento de produtos perigosos.

Pelo PRF Brasil é possível acessar ainda a Ouvidoria da PRF e o Suporte BR. Neste último, o motorista tem acesso à quantidade de restaurantes, lojas de conveniência, postos de combustíveis, oficinas e borracharias abertos em todos os 70 mil quilômetros de rodovias federais pelo Brasil. Baixe o aplicativo pelos endereços eletrônicos abaixo:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.prf.prfbrasil