Foi lançada uma coalizão dedicada ao desenvolvimento de um novo padrão de mercado de carbono e a criação de uma plataforma de conservação florestal voltada para as comunidades, visando atender às demandas dos Povos Indígenas e Comunidades Locais, bem como dos países do Sul Global.

Enquanto líderes governamentais e empresariais se reúnem durante a Semana do Clima de Nova York, os membros fundadores da Parceria Povos e Florestas lançaram a Coalizão Terra Equitativa. Em colaboração com os Povos Indígenas e Comunidades Locais (PICL) e os países do Sul Global, a Coalizão está trabalhando para criar uma abordagem de mercado especifica sobre o desmatamento e a perda de biodiversidade, com foco nas comunidades.

O grupo também é composto por representantes acreanos como: Francisca Arara, Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas do Estado do Acre e Presidente do Comitê Regional para o Brasil da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas, Mary Allegretti, Antropóloga, Presidente do Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) e Júlio Barbosa de Aquino, Presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS).

